Futebol Internacional
Luca Pairetto e Mehmet Turkmen arbitram Benfica e Sporting de Braga na Europa
O italiano Luca Pairetto foi nomeado para o St. Gallen-Benfica, enquanto o turco Mehmet Turkmen dirigirá o Pancevo-Sporting de Braga, jogos da primeira mão das segundas pré-eliminatórias europeias de futebol, divulgou a UEFA.
No jogo da Liga Europa do Benfica, marcado para quinta-feira na Suíça, Pairetto, de 42 anos, será auxiliado pelos compatriotas Stefano Alassio e Valerio Colarossi, com Giovanni Ayroldi como quarto árbitro. A videoarbitragem ficará a cargo de Daniele Doveri (VAR) e Paolo Mazzoleni (AVAR).
Já o turco Mehmet Turkmen, de 31 anos, terá como assistentes os compatriotas Suat Guz e Bersan Duran, ficando a função de quarto árbitro a cargo de Cagdas Altay, no Pancevo-Sporting de Braga, da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, marcada para quarta-feira, no Estádio Sportsko-Rekreativni Centar Mladost, na Sérvia.
Os árbitros da segunda mão também já foram anunciados. O checo Dalibor Cerny vai dirigir o encontro de 30 de julho, no Estádio Municipal de Braga, acompanhado pelos compatriotas Jan Patak e Marek Malimanek como assistentes. O quarto árbitro será Stanislav Volek.
Também o Benfica já conhece o árbitro da segunda mão, agendada para o mesmo dia, no Estádio da Luz, com arbitragem do alemão Florian Badstubner, de 35 anos.
Badstubner terá como assistentes os compatriotas Christof Günsch e Philipp Huwe, enquanto Robin Braun desempenhará a função de quarto árbitro.
Na equipa de videoarbitragem, o alemão Christian Dingert será o VAR, com Benjamin Brand no papel de AVAR.
Já o turco Mehmet Turkmen, de 31 anos, terá como assistentes os compatriotas Suat Guz e Bersan Duran, ficando a função de quarto árbitro a cargo de Cagdas Altay, no Pancevo-Sporting de Braga, da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, marcada para quarta-feira, no Estádio Sportsko-Rekreativni Centar Mladost, na Sérvia.
Os árbitros da segunda mão também já foram anunciados. O checo Dalibor Cerny vai dirigir o encontro de 30 de julho, no Estádio Municipal de Braga, acompanhado pelos compatriotas Jan Patak e Marek Malimanek como assistentes. O quarto árbitro será Stanislav Volek.
Também o Benfica já conhece o árbitro da segunda mão, agendada para o mesmo dia, no Estádio da Luz, com arbitragem do alemão Florian Badstubner, de 35 anos.
Badstubner terá como assistentes os compatriotas Christof Günsch e Philipp Huwe, enquanto Robin Braun desempenhará a função de quarto árbitro.
Na equipa de videoarbitragem, o alemão Christian Dingert será o VAR, com Benjamin Brand no papel de AVAR.