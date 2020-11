Luca Waldschmidt nos convocados da seleção alemã

Waldschmidt, que tem quatro internacionalizações e um golo pelo seu país, integra a lista de 25 jogadores chamados pelo selecionador Joachim Low, em que se destaca os regressos de Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City) e Leroy Sané (Bayern Munique) e as estreias de Philipp Max (PSV Eindhoven) e Felix Uduokhai (Augsburgo).O avançado de 24 anos, que foi formado no Eintracht Frankfurt e que depois passou por Hamburgo e Friburgo, chegou esta temporada ao Benfica e leva cinco golos marcados em nove jogos pelos encarnados.A Alemanha, rival de Portugal na fase final do Euro2020, recebe a República Checa em 11 de novembro, num particular que vai decorrer em Leipzig, e três dias depois, na mesma cidade, defronta a Ucrânia, em duelo do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações. Em 17, a seleção germânica vai a Sevilha medir forças com a Espanha, no último jogo do agrupamento.Neuer, Ginter, Gnabry, Goretzka, Kimmich, Kroos, Sané e Werner integram a convocatória, mas estarão apenas disponíveis para os dois encontros da Liga das Nações.

O Grupo 4 é liderado pela Espanha, com sete pontos, seguido da Alemanha e Ucrânia, com seis, e da Suíça, que soma apenas dois.