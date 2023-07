Lucas Hernández troca o Bayern Munique pelo PSG

Apesar de nenhum dos emblemas ter revelado os valores envolvidos no negócio, a imprensa francesa refere que o lateral, de 27 anos, que também pode atuar como central, terá custado ao PSG uma verba próxima dos 50 milhões de euros (ME).



Hernández tinha mais um ano de contrato com o Bayern, que o resgatou ao Atlético de Madrid em 2019, por 80 ME.



Na Baviera, o internacional francês realizou 107 jogos e marcou dois golos em quatro temporadas, sendo que na última acabou por participar somente em 11 partidas, face à grave lesão que contraiu num joelho, em novembro, ao serviço da seleção francesa, no decorrer do Mundial2022.



Neste periodo, conquistou quatro ligas alemãs, uma Taça da Alemanha, duas supertaças germânicas, uma Liga dos Campeões – precisamente numa final diante do PSG, no Estádio da Luz -, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes.



Lucas Hernández, que também tem nacionalidade espanhola, começou a carreira no Atlético de Madrid (110 jogos e um golo), contando ainda no currículo com 33 internacionalizações pela seleção de França, pela qual venceu o Mundial2018 e a Liga das Nações de 2021.



No Paris Saint-Germain, bicampeão francês, o lateral canhoto será companheiro de equipa dos internacionais portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches, num plantel que esta época será treinado pelo espanhol Luis Enrique.