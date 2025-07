Lucas Paquetá ilibado da acusação de ver cartões amarelos de forma deliberada

"Uma comissão reguladora independente determinou que as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá do West Ham United por supostas violações da Regra E5 da FA não estão provadas", anunciou em comunicado a Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla inglesa).



O caso remonta a quatro jogos decorridos entre novembro de 2022 e agosto de 2023, nos quais o médio brasileiro, de 27 anos, recebeu cartões amarelos em cada um, com a acusação a surgir em maio de 2024.



Os jogos da Premier League em questão foram diante do Leicester, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds, em 21 de maio de 2023, e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023.



O internacional 'canarinho' negou desde o início as acusações e, apesar de ficar ilibidado das acusações mais graves, vai ser sancionado pela FA por incumprimento nas suas obrigações de responder a perguntas e fornecer informações para a investigação da entidade que gera a Liga inglesa, que revelou que vai anunciar em breve qual o castigo a aplicar.



"Desde o primeiro dia desta investigação, sempre garanti a minha inocência contra essas acusações extremamente graves. Não posso dizer nada mais agora, mas posso expressar o tão agradecido que estou a Deus e o ansioso que estou de voltar a jogar futebol com um sorriso na minha cara", reagiu Paquetá na sua conta na rede social Instagram.