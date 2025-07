Lucas Vázquez deixa o Real Madrid

“Hoje, ao fim de mais de 400 jogos, tenho de me despedir do clube da minha vida, mas saio com a tranquilidade e a certeza de ter dado tudo de mim. Sempre tive consciência da responsabilidade e do privilégio de defender este emblema", refere o jogador, num vídeo publicado nas suas redes sociais.



Lucas Vázquez, de 34 anos, que terminou contrato após o Mundial de Clubes, chegou ao Real Madrid em 2007, com 16 anos, e jogou nas camadas jovens até ao Castilla. Depois de uma temporada emprestado ao Espanyol, estreou-se na equipa principal em setembro de 2015.



Desde então, o defesa disputou 402 jogos em 10 temporadas, um dos períodos de maior sucesso da história do Real Madrid, conquistando 23 títulos, incluindo cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, quatro campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e quatro Supertaças de Espanha.



“Lucas Vázquez representa de forma exemplar os valores do Real Madrid, que o tornaram um dos jogadores mais acarinhados pelos nossos adeptos. A sua figura simboliza o trabalho árduo, a perseverança, a humildade e o espírito vencedor essenciais para triunfar com esta camisola”, afirmou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.



Ainda de acordo com o presidente "merengue", em declarações divulgadas pelo clube, Lucas Vázquez, que será alvo de uma homenagem na quinta-feira, “é um jogador que conquista o carinho e o reconhecimento de todos os adeptos do Real Madrid”, que “será sempre a sua casa”.



“Desfrutei de cada jogo, de cada treino, de cada viagem e se esta jornada me ensinou alguma coisa, é que só tu decides até onde podes ir. Vou deixar o Real Madrid, mas o Real Madrid nunca me deixará”, refere ainda Lucas Vásquez.



O jogador adianta ainda que, para onde quer que vá, dirá com orgulho que teve a honra de jogar pela melhor equipa do mundo e agradeceu a todos os que o acompanharam nesta bonita jornada.