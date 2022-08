Lucho González estreia-se como treinador no Ceará

Esta será a primeira experiência do antigo médio, de 41 anos, como treinador principal, depois de ter finalizado a carreira profissional de jogador ao serviço do Athletico Paranaense na última temporada e ter assumido o cargo de treinador-adjunto do clube de Curitiba.



Lucho é aguardado sexta-feira no Ceará, 15.º classificado do campeonato brasileiro e que tem estado entregue interinamente a Juca Antonello, após a demissão de Marquinhos Santos.



O contrato de Lucho González é válido até ao final da temporada e o argentino terá como adjuntos Emanuel Depaoli e Walter Scarinci, além do preparador físico Diego Giachinno.



Enquanto jogador, Lucho González representou na Argentina o Huracán e o River Plate, após o que se transferiu para o futebol europeu, defendendo as 'cores' do FC Porto, primeiro entre 2005 e 2009 e, depois, entre 2011 e 2013 – em 241 jogos oficiais - e do Marselha, de 2009/10 a 2012/13.



Pelo FC Porto, o antigo capitão dos "dragões", conhecido no mundo do futebol como "el comandante", conquistou seis campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido Oliveira, tendo apontado 61 golos em jogos oficiais.



O argentino saiu do FC Porto para ingressar no Al-Rayyan, do Qatar, em 2013/14, após o que regressou ao River Plate, em 2015/16. Entre 2016 e 2021, jogou no Athletico Paranaense, clube em que encerrou o seu ciclo profissional como jogador e iniciou o de treinador.