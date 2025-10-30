Luciano Spalletti assume comando técnico da Juventus

“Luciano Spalletti é o novo treinador da Juventus, tendo assinado contrato até junho de 2026. É com grande prazer que damos as boas-vindas a um treinador com tanta experiência e conhecimento”, assinalou o clube, dos internacionais portugueses João Mário e Francisco Conceição, em comunicado.



De acordo com a imprensa internacional, o vínculo será automaticamente prolongado no final da época, em caso de qualificação da Juventus, recordista de títulos italianos (36) e duas vezes campeã europeia (1984/85 e 1995/96), para a próxima Liga dos Campeões.



Luciano Spalletti, de 66 anos, estava inativo desde junho, quando foi demitido da seleção italiana, depois de a ‘squadra azzurra’ ter começado a qualificação europeia para o Mundial2026 com uma vitória e uma derrota nas duas primeiras jornadas do Grupo I.



O antigo técnico de Roma (2005-2009 e 2016-2017), Inter Milão (2017-2019) e Nápoles (2021-2023), ao serviço do qual conquistou a Serie A em 2022/23, sucede a Igor Tudor, cujo despedimento da Juventus foi selado na segunda-feira, após oito jogos sem vencer.



Na quarta-feira, sob orientação do interino Massimo Brambilla, os ‘bianconeri’ quebraram uma série de três derrotas e cinco empates em todas as provas e voltaram a marcar ao fim de cinco encontros, ao ganharem na receção à Udinese (3-1), para a nona jornada do campeonato, assumindo a sétima posição, com os mesmos 15 pontos do Bolonha, sexto.



O conjunto de Turim recebe na terça-feira o bicampeão português Sporting para a quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, competição na qual será igualmente anfitrião do Benfica, em 21 de janeiro de 2026, na sétima e penúltima ronda.



Antes do duelo com os ‘leões’, Luciano Spalletti vai estrear-se na visita à Cremonese, no sábado, para a 10.ª jornada da Liga italiana, prova na qual treinou igualmente Empoli, Sampdoria, Veneza e Udinese, num total de 515 jogos durante as últimas três décadas.



Vencedor de duas Taças de Itália e uma Supertaça na primeira passagem pela Roma, o técnico toscano sobressaiu ainda no Zenit São Petersburgo (2009-2014), ao conquistar dois campeonatos, mais uma Taça da Rússia e uma Supertaça, antes de voltar a Itália.



