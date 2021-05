Luciano Spalletti vai ser o novo treinador do Nápoles

“Tenho o prazer de anunciar que Luciano Spalletti será o novo treinador do Nápoles a partir de 01 de julho. Bem-vindo Luciano, juntos faremos um ótimo trabalho”, referiu Aurelio de Laurentiis, presidente do clube italiano, nas redes sociais.



Luciano Spalletti regressa ao comando técnico de uma equipa depois de ter treinado o Inter de Milão na época 2018/19. O treinador já orientou Roma, Udinese, Veneza, Sampdoria e Empoli, bem com os russos do Zenit.



O técnico italiano, de 62 anos, vai assumir o lugar que foi de Gennaro Gattuso, que esta época que agora terminou conduziu o Nápoles ao quinto lugar no campeonato, falhando o acesso à Liga dos Campeões.