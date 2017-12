Luciano Vietto poderá reforçar o Sporting em janeiro

Mário Aleixo - RTP 27 Dez, 2017, 08:23 / atualizado em 27 Dez, 2017, 08:23 | Futebol Internacional

A concretizar-se a mudança o jogador, de 24 anos, atuará em Alvalade até junho sendo que os “leões” ficariam ainda com opção de compra do passe do jogador, cifrada em 10 milhões de euros.



O dianteiro sul-americano só atuou em 10 jogos esta temporada e não marcou qualquer golo.



A época passada representou o Sevilha por empréstimo e marcou 10 tentos em 31 jogos.



A notícia tem sido avançada com insistência pela generalidade da comunicação social desportiva quer em Espanha quer em Portugal.