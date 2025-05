Lúcio, campeão do mundo pelo Brasil em 2002, hospitalizado com queimaduras graves

"Lúcio está consciente e a receber todos os cuidados necessários”, pode ler-se no texto publicado na conta de Instagram do antigo futebolista, de 47 anos, que foi internado em Brasília já na quinta-feira.



O antigo defesa central deu entrada no centro hospitalar com várias queimaduras no corpo, mas a situação clínica “está a evoluir positivamente”, enquanto a mulher, Marília Forgiani, explicou aos jornalistas que a explosão numa lareira alimentada a bioetanol causou as queimaduras.



Lúcio foi um dos grandes defesas da história do Brasil, tendo jogado a alto nível no Bayer Leverkusen, no Bayern de Munique e no Inter Milão, terminando a carreira em 2012, já depois de vencer Liga dos Campeões, Liga italiana e Taça de Itália com o português José Mourinho, em 2010.



Marcou na final da Liga dos Campeões de 2002, pelo Leverkusen, ante o Real Madrid, que viria a vencer, e sagrou-se tricampeão alemão pelo Bayern, além de somar 105 internacionalizações pela ‘canarinha’, por quem teve o ponto alto com a conquista do campeonato do mundo em 2002.