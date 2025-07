Ludogorets, de Rui Mota, segue na "Champions"

Num encontro disputado em Mezokovesd, na Hungria, devido ao envolvimento da Bielorrússia na invasão da Rússia à Ucrânia, os búlgaros marcaram pelo brasileiro Erick Marcus (41 minutos) e pelo costa-marfinense Eric Bile (100), por entre os golos de Moustapha Djimet (54), jogador da República Centro-africana, e do brasileiro Pedro Igor (62) para os bielorrussos.Essa ronda contará com 14 clubes qualificados a partir da fase anterior, entre os quais não estão os eslovenos do Olimpija Ljubljana, treinados por Jorge Simão, e os luxemburgueses do Differdange, de Pedro Silva, que foram afastados na terça-feira pelos cazaques do Kairat Almaty e pelos kosovares do Drita, respetivamente, sendo relegados para as pré-eliminatórias de acesso à fase principal da Liga Conferência.