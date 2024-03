Luís Boa Morte é o novo selecionador da Guiné-Bissau

”, refere a federação em comunicado.No mesmo documento, a federação explica que Boa Morte vai continuar em funções no Fulham até essa data, facto que foi confirmado pelo clube inglês, que deu conta da saída do técnico no final da temporada.O antigo internacional português tem desempenhado as funções de adjunto nas equipas técnicas lideradas por Marco Silva desde 2019, primeiro no Everton e depois no Fulham, e prepara-se para substituir Baciro Candé na seleção da Guiné-Bissau.Como treinador principal trabalhou nos juniores do Sporting, sub-23 de Portimonense e no Sintrense.