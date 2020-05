Luís Campos junta-se a José Mourinho no Tottenham

A notícia foi avançada, pela primeira vez, pelo Canal+, em França.Nos últimos dias a saída do português da equipa do Lille, onde desempenhava as funções de director desportivo desde 2017, era dada como certa e, esses rumores, tornaram-se praticamente certeza nas últimas horas.O português começou de imediato a ser associado aos lugares de diretor desportivo de Roma e AC Milan, em Itália.Contudo, segundo as últimas notícias que surgem de fontes próximas do técnico e director desportivo, Luís Campos está prestes a deixar o clube francês para rumar ao Tottenham e trabalhar com José Mourinho, com o qual esteve em 2012/13, como observador do Real Madrid.A confirmar-se será o quinto elemento luso que Mourinho fará chegar ao emblema londrino, depois de ter incluído Ricardo Formosinho, João Sacramento e Nuno Santos na sua equipa técnica, além de ter contratado o futebolista Gedson Fernandes ao Benfica, no último mercado de inverno.Entre 2013 e 2016 Luís Campos esteve no Mónaco onde desempenhou as funções de coordenador desportivo e director técnico.





O português, de 55 anos iniciou a carreira de treinador em Portugal no ano de 1993 na União de Leiria e terminou-a em 2004 na equipa do Beira-Mar.