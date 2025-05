Luís Campos renova com o PSG até 2030

De acordo com a informação difundida pelo Paris Saint-Germain, Luís Campos, de 60 anos, vai continuar a supervisionar até 2030 a estratégia desportiva global do grupo Qatar Sports Investments (QSI), proprietário do campeão francês.



A negociação com Luís Campos, que chegou a Paris em 2022, estava a decorrer há meses e o próprio treinador Luis Enrique, que renovou até 2027, já tinha manifestado o desejo de manter a parceria com o português, com quem mantém uma relação de confiança.



Luís Campos é, entre outras funções, responsável pelas contratações do PSG e foi o arquiteto da significativa renovação do plantel parisiense nas últimas três épocas, depois de ter liderado o fim da era do tridente Neymar-Mbappé-Messi.



Aproveitando a sua experiência no Lille e no Mónaco, clube no qual estabeleceu amizade com Kylian Mbappé, Luís Campos rapidamente chegou a acordo com Luis Enrique para dar prioridade ao recrutamento de jogadores promissores.



“Desde a sua chegada em 2022, Luís Campos contribuiu para a concretização da visão do presidente Nasser Al-Khelaïfi, ao longo de três anos em que o PSG alcançou um sucesso desportivo excecional — incluindo três títulos da Ligue 1, uma Taça de França, três Troféus dos Campeões, além de uma final, uma meia-final e um jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões - um dos melhores registos da Europa”, refere o clube.