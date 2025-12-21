Luís Castro mostra-se honrado por ir treinar os brasileiros do Grêmio

“Sinto-me muito honrado em representar o Grêmio, uma instituição com um prestígio muito grande. Por meio da sua trajetória, conquistou um título mundial, foi tricampeão da Libertadores, ganhou Taças do Brasil e campeonato Brasileiro”, declarou, à chegada a Porto Alegre.



Luís Castro, de 64 anos, que já orientou o Botagofo, estava sem treinar desde o início de novembro, quando deixou o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.



“É uma honra representar o Grêmio. Iremos fazer tudo e dar tudo de nós para termos sucesso com responsabilidade e trabalho”, acrescentou ainda, após ser recebido por adeptos da equipa brasileira no Aeroporto Salgado Filho.



Depois de uma carreira como futebolista, iniciou-se como treinador no Águeda, em 1998, e passou por Mealhada, Estarreja, Sanjoanense, Penafiel e FC Porto B, tendo sido campeão da segunda divisão.



Castro chegou mesmo a treinar a equipa principal dos ‘dragões’ de forma interina, em 2014.



Posteriormente, orientou Rio Ave, Desportivo de Chaves e Vitória de Guimarães, até ir, em 2019, para os ucranianos do Shakhtar Donetsk.



Em 2021, rumou ao Al Duhail, do Qatar e, no ano seguinte, para o Botafogo, do Brasil, que abandonaria, em boas condições de ser campeão, para trabalhar nos sauditas do Al Nassr, no qual ainda alinha Cristiano Ronaldo.



Depois, representou apenas o Al Wasl, ficando entretanto livre para agora assumir o compromisso com o conjunto ‘tricolor’.



Luís Castro é apenas o segundo europeu a treinar o Grêmio, depois do húngaro László Székely, em 1954.



A apresentação oficial do treinador português está agendada para segunda-feira, às 13:00 locais (10:00 em Lisboa).