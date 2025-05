Luís Castro prestes a aceitar uma nova aposta

“Já estou virado para outro lado e vamos continuar o trabalho fora. Provavelmente, vou voltar a trabalhar no estrangeiro e vai dizer-se mais no tempo útil”, expressou o treinador, à margem de um evento que liga o mundo empresarial ao do desporto, em Cascais.



Luís Castro, de 63 anos, respondia a perguntas dos jornalistas sobre um possível regresso ao campeonato português quando anunciou um eventual novo rumo na carreira, frisando ter o mesmo entusiasmo de correr mundo e conhecer culturas.



“O que me motiva nesta fase da minha carreira é estar em paz comigo. Faço o que quero, o que gosto e onde gosto. Procuro transmitir ao meu grupo de trabalho uma motivação grande para trabalhar. Vivo muito apaixonado pelo futebol”, enalteceu.



Desde 2019/20 a treinar longe de Portugal, onde orientou clubes como o Vitória de Guimarães, Desportivo de Chaves, Rio Ave, FC Porto ou Penafiel, entre outros, Luís Castro comentou a última época da I Liga, com o Sporting a sagrar-se bicampeão.



“É normal dizer-se que as equipas precisam de estabilidade. O certo é que ganhou uma equipa que, ao longo da temporada, viveu alguns sobressaltos e acabou por conseguir na mesma a pretensão máxima. Quando uma equipa atravessa uma época com alguns sobressaltos e consegue ganhar, é porque merece”, ressalvou.



Após sair do campeonato português, e para além do Al Nassr, onde foi treinador de Cristiano Ronaldo, Luís Castro tem na sua carreira passagens pelos brasileiros do Botafogo, pelos cataris do Al Duhail e pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk.