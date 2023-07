Luís Castro reconhece prazer em treinar Cristiano Ronaldo

", destacou o técnico, questionado sobre o internacional português.Luís Castro falava aos jornalistas após a vitória (2-0) do Al Nassr sobre o Alverca, em jogo particular disputado em Albufeira, inserido no estágio da equipa saudita no Algarve, que se prolonga até dia 21.Sobre a forma como potenciará as qualidades do internacional português, de 38 anos, o treinador ressalvou que "", e que Cristiano Ronaldo vai ajudar e beneficiar desse contexto.", frisou Castro, que assinou por duas épocas com o Al Nassr.Cristiano Ronaldo deverá integrar o grupo esta semana, antes do jogo particular com o Farense, marcado para sexta-feira, no Estádio Algarve.Em relação à forma como deixou o Botafogo, líder da liga brasileira, o treinador português garantiu que a decisão foi exclusivamente sua.", disse.Luís Castro assegurou que deixou atrás de si "uma construção feita com muito empenho e dedicação" e que o Botafogo está bem encaminhado para conquistar o título.", sustentou.O objetivo no Al Nassr é "ser campeão", declarou, numa liga onde também vai encontrar outros treinadores portugueses."Já o era no Brasil, tinha vários (treinadores portugueses) e agora vai ter vários outra vez. Não é interessante porque são treinadores portugueses, é interessante porque têm competência para treinar as equipas onde estão e são adversários muito fortes", finalizou, sem querer comentar o eventual interesse do clube saudita no portista Otávio.