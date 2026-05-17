Luís Castro vence e fica perto do `milagre` no Levante

Para já, o Levante saiu pela primeira vez da zona de despromoção desde que Castro chegou ao clube, em dezembro de 2025, altura esse em que o emblema da cidade de Valência ocupava o último posto e a seis pontos dos lugares de ‘conforto’.



Carlos Espí, aos 32 minutos, e o hondurenho Kervin Arriaga, aos 87, fizeram os golos da equipa do técnico luso, que ainda falhou uma grande penalidade nos descontos por Dela.



Roger Brugué, do Levante, e o colombiano Johan Mojica, do Maiorca, pegaram-se aos 85 minutos e acabaram expulsos, com Samu Costa a tempo inteiro na formação forasteira.



O médio internacional luso, que está há seis temporadas em Espanha, enfrenta o ‘pesadelo’ da despromoção, isto numa altura em que pode ser um dos possíveis 26 convocados de Portugal para Mundial2026, na terça-feira.



O Levante saltou assim para o 15.º lugar, com 42 pontos, em igualdade com Osasuna e Elche, e precisa apenas de um empate no campo do Betis, na última jornada, para assegurar nova presença na La Liga em 2026/27.



Dois anos depois de um surpreendente terceiro lugar, e respetiva qualificação para a Liga dos Campeões, o Girona vai para última ronda em zona de despromoção, com 40 pontos, contra os 39 do Maiorca, agora penúltimo.



O emblema catalão foi derrotado em casa por 1-0 pelo Atlético Madrid, com um golo do nigeriano Ademola Lookman, aos 21 minutos.



A equipa de Diego Simeone igualou no terceiro posto o Villarreal, ambos 69 pontos, já que o ‘submarino amarelo’ acabou por perder no terreno do Rayo Vallecano, por 2-0, numa partida em que não contou com o central português Renato Veiga devido a castigo.



Numa temporada bem atípica, Espanyol, Valência, Sevilha e Alavés festejaram a manutenção, com catalães e equipa ‘che’ ainda a ter possibilidade lutar pela Europa na derradeira jornada.



Os portugueses André Almeida e Thierry Correia, ambos lançados na segunda parte, assinaram assistências no triunfo por 4-3 do Valência no campo da Real Sociedad, com o médio a estar na jogada do 3-3, marcado pelo argentino Guido Rodriguez, aos 89 minutos, e o lateral a aparecer no tento da reviravolta, e também do ‘bis’ de Javi Guerra, aos 90+3.



A reviravolta do Valência ganha ainda maior relevância, já que a equipa ‘che’ atuou com menos uma unidade a partir 70 minutos, por expulsão do suíço Eray Comert.



Do lado dos bascos, que praticamente ficaram sem hipóteses de lutar pelas provas europeias, Gonçalo Guedes foi lançado na segunda parte, aos 79 minutos.



Já o Sevilha, que chegou a ter a descida de divisão como possível destino, perdeu perante o Real Madrid, em casa, por 1-0, resultado que mesmo assim fez descansar os andaluzes.



O sempre polémico extremo brasileiro Vinicius Júnior, aos 15 minutos, fez o único golo do jogo, antes de uma semana que pode confirmar o regresso de José Mourinho ao banco dos ‘merengues’ na próxima época.



O Espanyol foi o campo do Osasuna vencer por 2-1, enquanto o Alavés bateu em Oviedo a equipa local, já despromovida, por 1-0, com um golo de Toni Martínez, antigo avançado de FC Porto e Famalicão.



O avançado André Silva foi titular na vitória do Elche em casa sobre o Getafe (1-0), que contou com o central Domingos Duarte na equipa inicial.



O empate do Celta no terreno do Athletic Bilbau (1-1) deixou a formação de Vigo a ponto da Liga Europa, com Getafe (sétimo com 48 pontos), Rayo Vallecano (oitavo com 47), Valência (nono com 46) e Espanyol (10.º com 45) a lutarem pela Liga Conferência na última ronda.