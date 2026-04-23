Luís Castro volta a vencer e o Levante já `sonha` com a manutenção

O duelo da 33.ª jornada era uma final para a equipa de Luís Castro, já que a derrota praticamente condenava o Levante à descida, enquanto a vitória reabria as portas de manutenção.



E, foi isso que aconteceu, com Ivan Romero, avançado que fez toda a formação e iniciou a carreira precisamente no Sevilha, a bisar, aos 38 e 90+4 minutos, batendo nas duas vezes o guarda-redes grego Vlachodimos, antigo guardião do Benfica.



Com este resultado, o Levante mantém no penúltimo posto, mas agora 32 pontos, a dois do primeiro lugar ‘seguro’ da La Liga, o 16.º posto, ocupado pelo histórico Sevilha, mais uma vez a viver uma temporada bem difícil.



Nos forasteiros, Fabio Cardoso, antigo central do FC Porto, não saiu do banco de suplentes.



Esta foi a segunda vitória seguida da formação de Luís Castro e a terceira nos últimos quatro jogos. O Levante, que já teve praticamente destino traçado para o segundo escalão, só perdeu um encontro nos últimos sete.