Luis Díaz vai ser jogador do Liverpool

Luis Díaz chegou ao Dragão na temporada 2019/2020.

Esta época tem 16 golos, 14 na Liga e dois na Liga dos Campeões.





O colombiano já tinha manifestado o desejo de representar um clube de uma dimensão maior, que lute por títulos e que vá à Liga dos Campeões e os "reds" surgem como um clube que cumpre esses requisitos.



Ao conhecer esse desejo do futebolista o Liverpool entrou em cena e apresentou uma oferta formal idêntica à do rival do Tottenham.



A proposta do Liverpool, com o extra por objetivos, chega a esse valor (60 milhões) desejado pelo líder dos "dragões".





Falta saber se o acordo entre as partes implica a saída imediata do jogador ou se a transferência apenas acontecerá no final da temporada.



Luis Díaz encontra-se neste momento ao serviço da seleção da Colômbia.





O extremo, de 25 anos, tinha contrato com os azuis e brancos até 2024 e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Os "dragões" detinham 80% do passe. Luis Díaz representava o FC Porto há três anos.





Reflexos e opções







Já este mês, em declarações à Sport TV, Sérgio Conceição assumiu vontade de segurar Luis Díaz no Dragão até ao final da temporada.



"Não podemos adivinhar o que vai acontecer. Os jogadores têm uma cláusula de rescisão e se a baterem não há nada a fazer, mas a intenção do FC Porto é ficar com todos os jogadores importantes. Todos são importantes, mas há uns que se destacam mais e o Luis (Díaz) tem-se destacado", reconheceu, na altura, o treinador do FC Porto.





Questionado, na mesma ocasião sobre o seu futuro, Luis Díaz foi mais reservado, contudo, garantiu estar "muito, muito focado no FC Porto": "Estou muito feliz por estar aqui. Vamos por um 2022 muito bom"







Nesta janela de transferências o FC Porto já perdeu Jesús Corona, para o Sevilha.







Nesta altura no quadro de opções do técnico Sérgio Conceição para a posição de médio ala o FC Porto fica com Otávio, Pepê, Francisco Conceição e Gonçalo Borges, também Fábio Vieira podertá ser uma opção válida para a posição.







Ao clube chegou já esta semana Stephen Eustáquio, proveniente do Paços de Ferreira.