Luís Figo defende Carlo Ancelotti e diz que "no futebol não se ganha sempre"

“Custa-me que se ponha em causa um treinador com o valor de Ancelotti, parece-me superestranho que logo após o jogo da Liga dos Campeões [eliminação ante o Arsenal] a única pergunta seja sobre o futuro de uma pessoa que ganhou sempre e mostra o seu valor todos os anos. No futebol, não se pode ganhar sempre”, declarou o antigo extremo, numa ação como embaixador Laureus em Madrid.



Antes da cerimónia de hoje de entrega dos prémios Laureus, o antigo jogador de ‘merengues’ e também do FC Barcelona desvalorizou os assobios a Mbappé e Vinicius Jr, porque “aqueles adeptos criticaram toda a gente” quando jogaram mal.



Questionado sobre o valor do ‘culé’ Lamine Yamal, adolescente que é um dos candidatos ao Laureus hoje atribuído em Madrid, notou deste “a maturidade e personalidade com que joga tão novo”.



Já sobre a meia-final da ‘Champions’ que opõe o ‘Barça’ ao Inter Milão, duas equipas que representou como jogador, valorizou o trabalho “fenomenal” de Hansi Flick nos catalães, mas avisou que “o Inter não só defende bem”, como tem “jogadores que podem fazer a diferença, podendo também ganhar três títulos na época”.