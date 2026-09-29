Luís Freire promete motivação total para garantir acesso ao Europeu de sub-21



O selecionador dos sub-21 antecipou que Gibraltar vai atuar com um bloco mais baixo e alertou que o próximo adversário “tanto faz um péssimo resultado como a seguir é muito competitivo”.



Questionado se vai aproveitar o encontro para gerir a equipa, o treinador garantiu que Portugal vai apresentar uma equipa ofensiva, “independentemente” dos jogadores.



“O jogo é muito importante, é decisivo para nós. Estando nos Açores, recebemos muito carinho e muito apoio das pessoas. Sentimos o calor humano das pessoas e a vontade que têm de nos apoiar. Isso para nós contagia”, realçou.



A seleção nacional de sub-21 vai defrontar Gibraltar na quarta-feira no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, dez anos depois do último jogo realizado nos Açores.





Portugal, que procura estar na fase final pela 11.ª vez e quarta consecutiva, segue na liderança do Grupo B, com 19 pontos, mais quatro do que a República Checa, segunda, e mais cinco que a Bulgária, terceira.

“Sabemos que se ganharmos o jogo estamos no próximo Europeu de sub-21. É um objetivo demasiado importante para não estarmos completamente motivados e focados. Queremos, como é lógico, dar uma resposta forte e voltar às vitórias. São as vitórias que nos alimentam”, afirmou o treinador.Luís Freire afirmou que o próximo jogo é uma "oportunidade" para "ganhar o grupo" e "conseguir a qualificação", realçando que a "motivação é muito grande"."O jogo começa 0-0. Temos de ser muito sérios. O futebol às vezes é fértil em surpresas desagradáveis e nós não queremos isso”, vincou.