Luís Gonçalves demitido do Interclube

O Interclube é o 12.º do Girabola, com cinco pontos, com apenas uma vitória.Luís Gonçalves assumiu o comando da equipa angolana na oitava jornada da época passada, rendendo o compatriota Rogério Gonçalves, que rescindiu com o clube alegando razões familiares.Em substituição de Luís Gonçalves foi anunciada a contratação do treinador angolano Mateus Agostinho "Bodunha", ex-defesa do Sporting de Braga, que prometeu uma equipa diferente no Girabola.”, disse.O presidente do Interclube, Alexandre Canelas, lamentou o mau arranque da equipa no campeonato angolano.”, afirmou.