Luís Gonçalves é o novo selecionador de Moçambique

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Ago, 2019, 08:29 / atualizado em 18 Ago, 2019, 08:30 | Futebol Internacional

“É importante termos alguém que possa conduzir a nossa seleção. Acreditamos no professor Luís Gonçalves, já fez parte da nossa estrutura e achamos ser a pessoa certa para liderar o nosso projeto”, justificou o presidente da federação moçambicana, Alberto Simango Jr.



O técnico de 47 anos, que orientava a seleção nacional de sub-16 da China, volta a Moçambique depois de ter integrado durante três anos a estrutura técnica, quando foram dirigidos pelo antigo internacional luso Abel Xavier.



“Quero agradecer à federação chinesa (...), pois percebeu que o apelo de Moçambique era muito forte e perceberam que a minha vontade em fazer parte deste projeto e do desenvolvimento do futebol moçambicano era enorme. Por isso aqui estou, sou selecionador nacional de Moçambique e de mim podem esperar compromisso, trabalho e ambição”, disse Luís Gonçalves.



O novo selecionador falou em “compromisso e trabalho” como pilares do seu trabalho, alicerçado também em “ambição”.



“Quem não tem ambição não pode sonhar e tenho a ambição de fazer parte da história do futebol moçambicano e tenho a ambição que me permite sonhar em estar na CAN e no Mundial. É uma enorme alegria e orgulho ser selecionador nacional de Moçambique”, completou.



Luís Gonçalves sucede a Víctor Matine, treinador interino desde a saída de Abel Xavier, em julho.





No dia 2 de setembro, Moçambique defronta as Maurícias na primeira eliminatória de acesso ao Mundial de 2022.