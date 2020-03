Luís Gonçalves satisfeito com a seleção de Moçambique

”, destacou, em entrevista à agência Lusa.Luís Gonçalves já conhecia a seleção, depois de ter sido ajunto de Abel Xavier, entre fevereiro de 2016 e maio de 2018. Seguiu-se um ano nas seleções jovens chinesas e o regresso a Moçambique.Com quatro vitórias e um empate, os resultados atestam a avaliação do técnico, que ambicionaO treinador português assinalou o “grande empenhamento” diretivo e destacou o reforço da estrutura, com o diretor técnico Arnaldo Salvado.”, referiu, dizendo alguns aspetos essenciais para o desenvolvimento, como “campos para treinar, uma estrutura organizada e treinadores com formação”.Luís Gonçalves considera que a federação é o “motor de desenvolvimento” do futebol e tem que dar as orientações aos clubes, num projeto que tem de ser pensado para todo o país, já que Moçambique é “muito grande e tem muita diversidade”.Ainda assim, alertou para um problema ainda existente, que é a: “”.Em relação à carreira pessoal, “reflexo ou consequência das oportunidades” que têm aparecido,, onde trabalhou na formação do Sporting e do FC Porto, além de ter sido adjunto em clubes como Belenenses e Tondela,que, com quem tem contrato até 2022.





Percurso positivo







Moçambique não chega à fase final da CAN desde 2010, mas lidera o Grupo F de qualificação para a edição de 2021, com os mesmos quatro pontos dos Camarões, do também português António Conceição.Uma concorrência que, segundo Luís Gonçalves, “não faz muito sentido”, uma vez que a seleção camaronesa é a anfitriã da competição e vai disputá-la nesta condição.Já uma presença inédita num Mundial seria um sonho para todo o país, realçou Luís Gonçalves.DIYA // JPLusa/Fim