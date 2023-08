Luís Maximiano regressa a Espanha para jogar no Almería

“O guarda-redes chega na condição de emprestado pela Lazio, ainda que o clube ‘rojiblanco’ tenha uma opção de compra”, indicou o Almería, adiantando que o guarda-redes luso é o sétimo reforço para a época 2023/24.



Para o guarda-redes, de 24 anos, que fez quase toda a formação no Sporting, este é um regresso a Espanha, para onde se mudou em 2021/22, assinando pelo Granada depois de se sagrar campeão na anterior época pelo Sporting.



Após uma única época em Espanha, com 35 jogos no Granada, Luís Maximiano rumou à Lazio, mas teve um começo para esquecer, ao ser expulso no jogo de estreia, logo aos seis minutos, na primeira jornada da Série A, não tendo, depois, mais do que cinco jogos de utilização, entre Taça de Itália e Liga Conferência Europa.