Luiz Felipe Scolari demitido do Atlético Mineiro

“Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do ‘Galo’”, informou o clube nas suas redes sociais, nas quais explicou que a decisão foi “consensual” e, ao mesmo tempo, agradece os serviços prestados pelo ex-selecionador de Portugal e do Brasil.



Scolari, de 75 anos, chegou ao Atlético Mineiro em meados do ano passado e deixa o clube com um registo de 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, após um início de temporada irregular no torneio estadual mineiro.



O Atlético Mineiro disputará este ano a Taça Libertadores, na qual ficou integrado no Grupo G, juntamente com o Peñarol, do Uruguai, o Rosário Central, da Argentina, e o Caracas, da Venezuela.



A primeira partida do clube de Belo Horizonte na competição continental será no próximo dia 04 de abril, quando visitar o Caracas, na capital venezuelana.