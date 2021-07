Luiz Felipe Scolari é o novo treinador do Grémio

”, disse em conferência de imprensa o vice-presidente do clube, Marcos Herrmann, num momento em que a equipa tem dois empates e seis derrotas no campeonato.Scolari, antigo selecionador de Portugal, vice-campeão europeu em 2004, regressa ao clube da sua região natal, que treinou em três ocasiões diferentes, em 1987, entre 1993 e 1996, e entre 2014 e 2015.Pelo conjunto de Porto Alegre, "Felipão", de 72 anos, conquistou anteriormente uma Taça dos Libertadores (1995), um campeonato brasileiro (1996) e uma Taça do Brasil (1994).Scolari regressa ao Grémio depois de na última época ter assumido já com o campeonato em curso o Cruzeiro, evitando que a equipa de Belo Horizonte, que estava em zona de descida, fosse despromovida à Série C.

Na carreira, Scolari treinou, entre outros, o Palmeiras, o Chelsea, o Coritiba, o Jubilo Iwata ou o Guangzhou Evergrande, mas também as seleções do Brasil, com a qual foi campeão do mundo em 2002, e de Portugal.