Luka Modric conquista a Bola de Ouro da France Football

RTP Comentários 03 Dez, 2018, 21:16 / atualizado em 03 Dez, 2018, 21:24 | Futebol Internacional

Onze anos depois, um novo vencedor da Bola de Ouro. Depois de Kaká em 2007 ter arrecadado o troféu, Ronaldo e Messi foram os únicos vencedores do prémio, de 2008 a 2017. Ambos com cinco Bolas de Ouro cada, os dois craques não conseguem chegar ao sexto galardão em 2018, com Modric a destronar CR7.







Et le vainqueur du #ballondor 2018 est… Luka Modric ! 👏 👏 👏 pic.twitter.com/OhgLykPRpc — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 de dezembro de 2018

O médio croata de 33 anos teve um ano de grande sucesso, ao conseguir conquistar a Liga dos Campeões, a terceira consecutiva do Real Madrid, e ao ser uma das principais figuras da seleção da Croácia que chegou, de forma inédita, à final de um Mundial.

O médio croata de 33 anos teve um ano de grande sucesso, ao conseguir conquistar a Liga dos Campeões, a terceira consecutiva do Real Madrid, e ao ser uma das principais figuras da seleção da Croácia que chegou, de forma inédita, à final de um Mundial.





No jogo derradeiro, os croatas perderam para a França, algo que não impediu o médio de ser o grande favorito a vencer os prémios de melhor jogador do mundo. Assim, o jogador torna-se no primeiro croata a ganhar o galardão.







Luka Modric foi acompanhado no pódio por Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann. Nos dez primeiros lugares ficaram ainda nomes como Mbappé, Lionel Messi, Salah, Varane, Eden Hazard, Kevin de Bruyne e Harry Kane.







🇳🇴 Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women's Ballon d'Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec — #ballondor (@francefootball) 3 de dezembro de 2018

No futebol feminino, Ada Hegerberg venceu a Bola de Ouro. A jogadora norueguesa do Olympique de Lyon conquistou a Liga Francesa e a Liga dos Campeões e arrecadou o prémio de melhor jogadora do mundo. No futebol feminino, Ada Hegerberg venceu a Bola de Ouro. A jogadora norueguesa do Olympique de Lyon conquistou a Liga Francesa e a Liga dos Campeões e arrecadou o prémio de melhor jogadora do mundo.





De realçar que é a primeira vez que uma mulher vence o galardão da France Football.



Kylian Mbappé é o melhor jovem





Para além da atribuição da Bola de Ouro, a France Football destacou também o melhor jogador jovem do mundo. Com uma lista recheada com grandes talentos como Alexander-Arnold, Pulisic, Rodrygo, Patrick Cutrone ou Donnarumma, foi Kylian Mbappé a conquistar o prémio Kopa, que foi atribuído pela primeira vez.







Kylian MBappé, premier vainqueur du #kopaTrophy ! 👍



📸 Sébastien Boué / L’EQUIPE pic.twitter.com/6a3Se9dCJz — L'ÉQUIPE (@lequipe) 3 de dezembro de 2018

O jogador de 19 anos teve uma grande época no PSG, onde venceu a Ligue 1, Taça de França e a Taça da Liga francesa. Foi o segundo jogador mais jovem de sempre a marcar numa final do Mundial, que os gauleses conquistaram frente à Croácia, por 4-2. O jogador de 19 anos teve uma grande época no PSG, onde venceu a Ligue 1, Taça de França e a Taça da Liga francesa. Foi o segundo jogador mais jovem de sempre a marcar numa final do Mundial, que os gauleses conquistaram frente à Croácia, por 4-2.