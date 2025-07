Luka Modric oficializado como novo reforço do AC Milan

O médio terminou contrato com o Real Madrid, clube pelo qual ganhou inúmeros títulos, entre eles quatro Ligas Espanholas, duas Taças de Espanha e umas impressionantes seis Ligas dos Campeões. Tudo em 13 temporadas.





Modric ainda esteve presente no Mundial de Clubes a representar o Real Madrid mas sabia que não teria o contrato renovado. Assim, vai reforçar o AC Milan para a próxima temporada com o objetivo de se manter em forma para participar no Mundial de seleções do próximo ano.





Em declarações à chegada, o croata, Bola de Ouro em 2018, disse ter sentimentos contraditórios, por tudo o que conquistou em Madrid. No entanto, diz-se motivado para representar o clube italiano.





A decisão de se juntar à Serie A aconteceu ainda antes do Mundial de Clubes. Apesar dos 39 anos, o médio decidiu manter-se no futebol europeu em vez de procurar uma mudança para outros continentes.