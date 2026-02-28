Lukaku salva Nápoles nos descontos

O primeiro golo da época do internacional belga, no último lance da partida, que deveria ter cinco minutos de descontos, desbloqueou o resultado para os napolitanos, que, no segundo tempo, estiveram mais perto de perder do que de sair com os três pontos.



Com este resultado, os campeões somam agora 53 pontos, a 11 do líder Inter, com 64, e a um do AC Milan, segundo, com 54, ambos com um jogo a menos.



Os napolitanos adiantaram-se logo ao segundo minuto, em tento de cabeça do dinamarquês Rasmus Hojlund, após cruzamento na direita, que teve um primeiro desvio, também de cabeça.



O jogo que parecia descansado para o Nápoles inverteu-se aos 65, quando o costa-marfinense Jean-Daniel Akpa Akpro rematou de fora da área pelo meio da multidão e igualou.



Quando os anfitriões eram quem mais procurava o golo, um cruzamento na esquerda permitiu ao experiente Lukaku desviar no coração da área, com o guarda-redes a parecer mal batido, resgatando o Nápoles para os êxitos, após empate caseiro com a Roma e derrota na Atalanta.



Ao início da tarde, o Lecce, dos defesas portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, adiantou-se em casa do Como pelo maliano Lassana Coulibaly, aos 13, contudo, os anfitriões reagiram e deram a volta, ainda antes do intervalo.



O grego Anastasios Douvikas, aos 18, o espanhol Jesus Rodriguez, aos 35, e o alemão Marc Oliver Kempf, permitiram ao Como dar a volta e ascender ao quinto lugar, com 48 pontos, mais dois do que a Juventus, que ainda não jogou e que tem um ponto conquistado nos últimos nove possíveis.



Já o Lecce continua em 18.º e antepenúltimo, com somente 24 pontos.



(Com Lusa)