Luke Shaw deve falhar resto da época por lesão

O lateral Luke Shaw deverá falhar o resto da temporada do Manchester United, devido a lesão, e está em risco de ficar ausente da fase final do Euro2024 de futebol com a seleção inglesa, informou o clube.

Em comunicado, os "red devils" explicaram que Shaw, de 28 anos, voltou a sofrer um problema muscular e que deverá ficar fora dos relvados “alguns meses”, embora mais exames irão ser realizados para averiguar a real gravidade da lesão.



O internacional inglês, que tem apenas 15 jogos em todas as provas esta temporada pelo Manchester United, teve de ser substituído ainda durante os descontos da primeira parte perante o Luton Town (2-1), no último jogo, em encontro da Premier League.



A lesão de Shaw poderá também ser impeditiva de estar presente no Europeu deste ano, que vai decorrer entre 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha, em que a Inglaterra aparece com o estatuto de vice-campeã e em que vai defrontar Sérvia, Dinamarca e Eslovénia no Grupo C.



No Manchester United, Luke Shaw é colega de equipa dos internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, atual capitão dos "red devils".