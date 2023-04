Luke Shaw renova com Manchester United até 2027

O lateral esquerdo, de 27 anos, chegou ao Manchester United em 2014, proveniente do Southampton, emblema do sul de Inglaterra em que fez a formação desde os escalões de infantis e até aos seniores.”, elogiou o diretor dos "red devils" John Murtough.Na equipa treinada por Erik ten Hag, Luke Shaw é companheiro dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.O Manchester United é quinto no campeonato, com os mesmos 50 pontos de Tottenham (quarto) e Newcastle (terceiro), mas com pior diferença entre golos marcados e sofridos, numa época em que está nas meias-finais da Taça de Inglaterra, nos quartos de final da Liga Europa e venceu já a Taça da Liga inglesa.