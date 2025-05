Luta pela Champions dá empate entre Lazio e Juventus

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado francês Randal Kolo Muani deu vantagem à formação de Turim aos 61 minutos e, quando tudo indicava que os visitantes iam sair de Roma com os três pontos, o médio uruguaio Matias Vecino empatou a partida, aos 90+6.



Assim, a Juventus mantém o quarto posto da Serie A - o último que dá acesso à 'liga milionária' -, com os portugueses Alberto Costa e Renato Veiga a titulares, e com Francisco Conceição a ser lançado em campo ao intervalo (e a ser substituído aos 86), com 64 pontos, os mesmos do adversário de hoje (privado de Nuno Tavares devido a lesão), que é quinto.



No outro jogo já disputado hoje em Itália, o Como (10.º com 48 pontos) bateu o Cagliari (14.º com 33) por 3-1.