Lyon bate Angers e recupera quarto lugar na Liga francesa

Lusa 28 Abr, 2017, 22:29 | Futebol Internacional

A formação de Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, vinha de duas derrotas seguidas, ganhando assim moral para a fase final do campeonato, em que está com 57 pontos, mais dois do que Bordéus, equipa que ainda vai jogar na ronda.



No estádio Raymond Kopa, o Lyon entrou forte e chegou aos 2-0 na primeira parte, com golos de Valbuena, aos 17, e Fekir, aos 41. O Angers ainda 'assustou', com o senegalês N'Doye a reduzir, aos 49, mas a vantagem do visitante aguentou-se até ao fim.



O Bordéus, adversário direto do Lyon pelo quarto lugar, joga domingo em Dijon, sendo que, presentemente, tem os mesmos 34 jogos disputados do Lyon.



Os três primeiros lugares no campeonato francês são ocupados por Mónaco, com 80 pontos e um jogo a menos, PSG, com 80, e Nice, com 74.