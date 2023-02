Lyon-Chelsea nos "quartos" da "Champions" feminina

Lyon e Barcelona, que disputaram a última final, com vitória das francesas por 3-1, e são os dois últimos campeões europeus, não podem, desta vez, voltar a disputar o título, visto que, caso passem os "quartos", têm encontro marcado nas meias-finais.Os jogos do quartos de final estão agendados para 21 e 22 de março, primeira mão, e 29 e 30 do mesmo mês, com a segunda mão, enquanto as meias-finais têm data marcada para 22 e 23 de abril e 29 e 30.As equipas que foram segundas na fase de grupos, casos de Lyon, Bayern Munique, Roma e Paris Saint-Germain iniciam os "quartos" na condição de anfitriãs e disputam a segunda mão fora com os vencedores dos grupos, Arsenal, Chelsea, Barcelona e Wolfsburgo.O Benfica voltou esta época a estar na fase de grupos da "Champions" feminina, terminando o seu grupo atrás de Barcelona e Bayern Munique, equipas com que perdeu todos os jogos, e à frente das suecas do Rosenborg, derrotadas pelas ‘águias’ (1-0 e 1-3).Entre as oito finalistas da competição esta época, o Lyon é recordista de títulos, com oito, Wolfsburgo venceu duas vezes a competição, e Barcelona e Arsenal uma, e o Chelsea foi uma vez finalista vencido.Jogo 1: Bayern Munique, Ale – Arsenal, Ing.Jogo 2: Lyon, Fra – Chelsea, Ing.Jogo 3: Roma, Ita – Barcelona, Esp.Jogo 4: Paris Saint-Germain, Fra – Wolfsburgo, Ale.Jogo 5: Vencedor Jogo 4 – Vencedor Jogo 1.Jogo 6: Vencedor Jogo 2 – Vencedor Jogo 3.Final (03 de junho, no PSV Stadion, em Eindhoven).