Lyon cimenta quarto lugar em França

Com uma entrada em jogo demolidora, o Lyon, com Afonso Moreira a titular, chegou à vantagem de 3-0 com golos do brasileiro Endrick, aos 11 minutos – que viria a assinar um ‘hat-trick’ -, do neerlandês Ruben Kluivert, aos 16, e do inglês Tyler Morton, aos 32.



O costa-marfinense Koffi Kouao reduziu para 3-1, aos 34 minutos, mas no período de descontos da primeira parte o Lyon voltou à diferença de três golos com o segundo de Endrick (4-1), aos 45+1.



Na segunda parte, o Metz reduziu para 4-2 pelo senegalês Habib Diallo, aos 64 minutos, mas o Lyon, já com o português Mathys de Carvalho em campo, entrou aos 74 minutos, respondeu com novo golo de Endrick (5-2), aos 87, de penálti.



O Lyon, que somou a oitava vitória consecutiva (em todas as provas), segue na quarta posição, com 36 pontos, em lugar de acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a nove do PSG, que assumiu a liderança após o Lens ter caído sábado para segundo com a derrota com o Marselha (3-1).



O Metz, que somou apenas um ponto nos últimos sete jogos do campeonato, segue no 18.º e último lugar da tabela classificativa, com 12 pontos, os mesmos de Auxerre (17.º) e a dois do Nantes (16.º, com 14), em lugar de play-off de despromoção.



Paris FC e Angers empataram a 0-0 na capital parisiense e seguem na 14.ª posição, com 20 pontos, e na 11.ª, com 23, respetivamente.



O Toulouse foi vencer por 2-0 em casa do Brest, com golos de Pape Demba, aos 27 minutos, e Yann Gboho, aos 43, e prosseguiu a sua aproximação aos lugares de acesso às provas da UEFA.



Com o triunfo fora de portas, o Toulouse segue no sétimo lugar, com 29 pontos, mas encurtou a diferença para o Rennes, sexto, com 31 – em lugar de qualificação para a Liga Conferência -, que no sábado perdeu em casa com o Lorient (2-0).



Já o Brest, que somou a terceira derrota nos últimos quatro jogos no campeonato gaulês, ocupa a 12.ª posição, com 22 pontos, mas viu o Nice (13.ª, com 21), ficar apenas a um ponto.



O Nice venceu por 4-1 em casa do Nantes, do português Anthony Lopes, com um ‘bis’ de Mohamed-Ali Cho, aos 16 e 29 minutos, e golos do marroquino Sofiane Diop, aos 40, e de Tom Lauchet, aos 90+3. O egípcio Mostafa Mohamed reduziu aos 45+2 minutos.



O Nice, que lançou ainda o avançado português Tiago Gouveia aos 70 minutos, para render Sofiane Diop, segue na 13.ª posição, com 21 pontos, enquanto o Nantes é 16.º, com 14, encontrando-se em lugar de acesso ao play-off de despromoção.