Futebol Internacional
Lyon continua em crise e cede pontos na visita ao último classificado
O Lyon, do treinador português Paulo Fonseca, somou hoje o quinto jogo consecutivo sem vencer, ao empatar sem golos na visita ao Auxerre, 18.º e último classificado na Liga francesa de futebol.
Com o português Afonso Moreira a titular e Mathys Carvalho a entrar aos 63 minutos, o Lyon mostrou continuar em crise – acumulando agora três empates e duas derrotas.
A equipa, que tinha a oportunidade subir ao quarto lugar, de acesso às pré-eliminatórias da ‘Champions’ e após a derrota do Estrasburgo nesta 13.ª jornada, teve um pálido desempenho em Auxerre, com os da casa mais perto de vencerem.
Depois de um primeiro lance de golo, anulado por falta antes de a bola sobrar para Matondo, aos 13 minutos, o Auxerre ainda teve uma grande penalidade desperdiçada, com Sinayoko a permitir a defesa do ‘gigante’ Dominik Greif (1,97 metros).
Muito perto do final, já nos descontos, Afonso Moreira até esteve perto de marcar para o Lyon, mas, aí, foi o guardião do Auxerre, León, a evitar males maiores.
O treinador português Paulo Fonseca, que já pode acompanhar a equipa e ir ao balneário, apenas regressa ao banco do Lyon em 07 de dezembro, data em que já terá cumprido o castigo de nove meses, por ter encostado a cabeça a um árbitro.
Após o jogo de hoje, o Lyon é sexto classificado, com 21 pontos, os mesmos de Rennes, quinto, mas a poder ser ainda ultrapassada pelo Lille, que tem 20 e ainda hoje recebe o Paris FC.
