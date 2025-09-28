Lyon, de Paulo Fonseca, bate Lille e iguala Paris Saint-Germain na liderança
O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu hoje em casa do Lille por 1-0, na sexta jornada da Liga francesa de futebol, igualando os 15 pontos do tetracampeão Paris Saint-Germain no topo da tabela.
Um golo do inglês Tyler Morton, aos 13 minutos, bastou para garantir o melhor arranque dos últimos 17 anos à equipa orientada pelo técnico luso, ainda na bancada devido a castigo.
Durante a segunda parte, os protestos do treinador da equipa da casa, Bruno Genesio, fizeram com que fosse expulso, num clássico do futebol francês que foi disputado com muita agressividade mas poucas oportunidades de golo.
Tiago Santos foi titular no Lille, assim como Félix Correia, que falhou uma ocasião soberana para marcar, enquanto Afonso Moreira foi suplente utilizado no Lyon, que venceu cinco das primeiras seis jornadas e igualou o Paris Saint-Germain no topo, depois de os campeões europeus terem vencido o Auxerre (2-0) no sábado.
Já o Lille perdeu pela segunda jornada seguida e é sexto, com 10, podendo ser ultrapassado por Rennes ou Lens, que hoje se defrontam.
O Brest subiu a nono ao vencer por 2-0 em casa do Angers, ‘aflito’ no 17.º e penúltimo lugar, acima apenas do Metz, que hoje somou o segundo ponto nesta campanha na Ligue 1 ao empatar sem golos com o Le Havre.
No primeiro encontro do dia, Nice e Paris FC somaram um ponto cada ao empatarem 1-1.
