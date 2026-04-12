Lyon de Paulo Fonseca de volta às vitórias sete jogos depois

O ‘nulo’ persistiu no primeiro tempo, mas no regresso dos balneários o antigo benfiquista Romam Yaremchuk (minuto 49) e Corentin Tolisso (56) indicaram o caminho das vitórias para a equipa de Fonseca, que apostou no compatriota Afonso Moreira de início.



Com este resultado, o Lyon ocupa, agora, a quinta posição europeia, com 51 pontos, a um do quarto posicionado Marselha. No ‘banco’ do nono classificado Lorient esteve o luso Daniel Semedo.



A viver um grande momento na Ligue 1 está o Lille, que hoje chegou ao quarto triunfo seguido, em Toulouse (4-0), que se traduz na ocupação do último lugar do pódio, com 53.



Meunier, Perraud, este logo a seguir aos locais ficarem em inferioridade numérica, Fernandez-Pardo e Olivier Giroud foram os autores dos golos no sul de França, onde os lusos Félix Correia, titular, e Tiago Santos, suplente utilizado, ajudaram os visitantes.



De resto, terminou empatado 1-1 o duelo entre o anfitrião Nice e o Le Havre, que marcou por Samatta, com Abli a responder com eficácia para os locais.



