Lyon, de Paulo Fonseca, e Celje, de Vítor Campelos, fora da fase de liga

Oito dias depois do empate fora (1-1), na primeira mão, os franceses do Lyon, orientados por Paulo Fonseca, perderam na receção aos turcos do Fenerbahçe (2-1), com golos do kosovar Vedat Muriqi (24 minutos) e do inglês Archie Brown (28 minutos), contra um do belga Malick Fofana (61).



O português Nélson Semedo jogou de início pelo Fenerbahçe, que não estava na ronda principal da Liga dos Campeões desde 2008/09, enquanto o compatriota Mathys de Carvalho foi suplente não utilizado no Lyon, ausente da mais importante prova continental de clubes há seis anos e a caminho da terceira participação consecutiva na Liga Europa, para a qual foi relegado.



O play-off da Liga dos Campeões, última eliminatória de acesso à fase de liga, qualificou sete emblemas - cinco através do caminho dos campeões e dois pelo das ligas - e também relegou o Celje de Vítor Campelos para a segunda competição europeia.



Um golo do panamenho Cristian Martínez no prolongamento (100 minutos) impôs a derrota caseira dos eslovenos frente ao Slovan (2-1), que tinha empatado na Eslováquia (1-1) e volta à fase principal duas épocas depois.



Além do Slovan, o AEK Atenas e o Viking ultrapassaram no caminho dos campeões os búlgaros do Levski Sofia (4-0 nas duas mãos) e os croatas do Dinamo Zagreb (5-3), respetivamente, sendo que os gregos não estavam na Liga dos Campeões desde 2018/19 e os noruegueses só tinham presenças na antecessora Taça dos Campeões Europeus.



Na terça-feira, em eliminatórias decididas no prolongamento, os austríacos do LASK Linz superaram os escoceses do Celtic (5-4 no agregado), após terem estado a perder por quatro golos de diferença, ao passo que os azeris do Sabah se impuseram aos israelitas do Hapoel Be’er Sheva (6-4).



No caminho das ligas, o norueguês Bodo/Glimt dominou os neerlandeses do NEC Nijmegen (6-1 nas duas mãos) e assegurou uma das 36 vagas na fase de liga, patamar no qual se estrearam em 2025/26 e chegaram surpreendentemente aos oitavos de final, sendo afastados pelo Sporting.



O campeão português FC Porto e o Sporting, segundo classificado da I Liga em 2025/26, entram diretamente na fase de liga da Liga dos Campeões, cujo sorteio está agendado para quinta-feira, no Mónaco.



As oito jornadas do patamar principal da 72.ª edição da prova disputam-se entre 08 de setembro e 27 de janeiro de 2027 e qualificam os oito primeiros classificados para os ‘oitavos’, a exemplo dos vencedores dos play-offs entre as equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto os últimos 12 clubes ficarão arredados das competições europeias.



