Lyon, de Paulo Fonseca, entra a ganhar na Liga francesa
O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, ainda suspenso e ausente do banco, entrou hoje a ganhar na Liga francesa de futebol, ao triunfar em casa do Lens por 1-0 na primeira jornada.
Um golo do georgiano Mikautadze, aos 45+1 minutos, bastou para o Lyon vencer fora de portas, em jogo equilibrado e repleto de oportunidades mas apenas um concretizado, com Fonseca a ver da tribuna, ainda suspenso, até ao final de novembro, após um confronto com um árbitro na temporada transata.
O sexto classificado do campeonato francês de 2024/25 começou da melhor maneira a nova edição, numa partida em que o ‘reforço’ português Afonso Moreira foi suplente não utilizado.
A equipa do técnico luso soma agora três pontos, os mesmos do Rennes, que sexta-feira abriu a Ligue 1 com um 1-0 aplicado ao Marselha.
Ainda hoje, o Mónaco recebe o Le Havre, enquanto Nice e Toulouse medem forças na Costa Azul.
O sexto classificado do campeonato francês de 2024/25 começou da melhor maneira a nova edição, numa partida em que o ‘reforço’ português Afonso Moreira foi suplente não utilizado.
A equipa do técnico luso soma agora três pontos, os mesmos do Rennes, que sexta-feira abriu a Ligue 1 com um 1-0 aplicado ao Marselha.
Ainda hoje, o Mónaco recebe o Le Havre, enquanto Nice e Toulouse medem forças na Costa Azul.