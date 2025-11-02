Futebol Internacional
Lyon de Paulo Fonseca joga com 10 desde os sete minutos, mas resiste em Brest
O Lyon, de Paulo Fonseca, ficou reduzido a 10 em Brest logo aos sete minutos, aguentando o 0-0 até ao fim, num jogo em que se podia juntar aos segundos classificados à 11.ª jornada na Liga francesa de futebol.
O defesa neerlandês Hans Hateboer viu o cartão vermelho direto em fase muito prematura do desafio, ainda assim, a sua equipa, com Afonso Moreira no onze inicial, aguentou bem o maior ímpeto dos locais.
O Paris Saint-Germain comanda com 24 pontos, mais dois do que Marselha e Lens, com 22, enquanto Lille, Mónaco e Lyon seguem com 20 pontos.
Horas antes, o português Félix Correia marcou o golo da vitória que permitiu ao Lille subir a quarto, quando, aos 45+2, frente ao guarda-redes, atirou à queima-roupa para o único tento do encontro, para o canto inferior direito.
O Lille aproveitou assim as derrotas de Mónaco e Estrasburgo.
Em casa diante do aflito Lorient, o Lens adiantou-se aos seis minutos pelo avançado Odsonne Edouard, consumando o bom momento com remates certeiros de Wesley Said, aos 77, e do defesa austríaco Samson Baidoo, aos 89.
O Nantes, do treinador português Luís Castro, sofreu a segunda derrota consecutiva, agora diante do aflito Metz, que deixou de ser o lanterna-vermelha ao impor-se por 2-0.
O Nantes é 15.º, com nove pontos, mais um do que o seu adversário, 17.º
O bom percurso do Estrasburgo foi travado em Rennes, com goleada por 4-1 que o fez cair para sétimo, com 19 pontos, enquanto o rival subiu a 10.º, com 15.
Toulouse e Le Have empataram 0-0 e continuam a meio da tabela, os anfitriões em nonos, com 15 pontos, e os forasteiros em 12.º, com 13.
