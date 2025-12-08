Lyon, de Paulo Fonseca, perde com Lorient e fica mais longe do topo

O avançado Pablo Pagis marcou o único golo do jogo aos 39 minutos, num encontro que ficou marcado pela expulsão do defesa inglês Ainsley Maitland-Niles ainda antes do intervalo, por duplo amarelo recebido no espaço de apenas cinco minutos, aos 37 e aos 42.



O internacional sub-20 português Mathys de Carvalho foi titular, tendo saído do campo ao intervalo, enquanto o compatriota André Moreira (internacional sub-21) foi lançado a jogo aos 70 minutos por Paulo Fonseca, que regressou ao banco após cumprir um castigo de nove meses.



Mesmo reduzido a 10 unidades, e a jogar fora, o Lyon dispôs de várias oportunidades para, pelo menos, igualar o marcador, mas esbarrou sempre na exibição sólida do guarda-redes suíço Yvon Mvogo, que foi considerado o melhor jogador do encontro.



Com a derrota no jogo que encerrou a ronda, o Lyon mantém o quinto posto na Ligue 1, com 24 pontos, mas já tinha visto três dos quatro adversários que estão acima vencerem as suas partidas, nomeadamente, o líder Lens (34 pontos), o Paris Saint-Germain (33) e o Lille (29), com a única exceção a ser o Marselha, que é terceiro também com 29 pontos.



Nos outros três jogos do dia em França, o Nice (12.º com 17 pontos), com Tiago Gouveia no banco, perdeu em casa com o Angers (11.º com 19), por 1-0, o Auxerre (16.º com 12) ganhou no seu reduto ao Metz (18.º com 11), por 3-1, e o Le Havre (15.º com 15) e o Paris FC (14.º com 16) empataram a 'zero'.