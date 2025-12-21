Futebol Internacional
Lyon de Paulo Fonseca segue em frente na Taça de França
O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, bateu hoje em casa o Saint-Cyr Collonges (3-0), nos 32 avos da Taça de França de futebol, e seguiu em frente, enquanto o primodivisionário Le Havre foi surpreendido pelo ‘secundário’ Amiens.
Com Mathys de Carvalho e Afonso Moreira no ‘onze’ inicial, a equipa do técnico luso teve dificuldades em quebrar o ‘nulo’ e só o conseguiu no segundo tempo, com Abner Vinícius a abrir a contagem, aos 52 minutos.
Um ‘bis’ de Sulc, aos 85 e aos 90, neste último a passe de Afonso Moreira, permitiu ao Lyon seguir para a próxima eliminatória.
Num duelo entre equipas da Ligue 1, um ‘bis’ de Biereth permitiu ao Mónaco vencer em casa do Auxerre (2-1), enquanto o Marselha foi a casa do Bourg en Bresse golear por 6-0.
A jogar em casa, o Le Havre caiu ante o Amiens (2-0), sendo surpreendido por um adversário inferior, enquanto o Nice, ante o Saint Étienne (2-1), o Nantes, em casa do Concarneau (5-3), o Estrasburgo, face ao Dunkerque (2-1), e o Rennes, ante o Les Sables (3-0), seguiram em frente.
Um ‘bis’ de Sulc, aos 85 e aos 90, neste último a passe de Afonso Moreira, permitiu ao Lyon seguir para a próxima eliminatória.
Num duelo entre equipas da Ligue 1, um ‘bis’ de Biereth permitiu ao Mónaco vencer em casa do Auxerre (2-1), enquanto o Marselha foi a casa do Bourg en Bresse golear por 6-0.
A jogar em casa, o Le Havre caiu ante o Amiens (2-0), sendo surpreendido por um adversário inferior, enquanto o Nice, ante o Saint Étienne (2-1), o Nantes, em casa do Concarneau (5-3), o Estrasburgo, face ao Dunkerque (2-1), e o Rennes, ante o Les Sables (3-0), seguiram em frente.