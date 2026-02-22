Futebol Internacional
Lyon, de Paulo Fonseca, sofre primeira derrota do ano em Estrasburgo
O Lyon, de Paulo Fonseca, chegou hoje ao fim de uma série de 13 vitórias seguidas, sete para a Liga francesa de futebol, ao cair no campo do Estrasburgo, por 3-1, com o ex-Benfica Diego Moreira em destaque.
No fecho da 23.ª jornada, o técnico português tinha a possibilidade de reforçar o terceiro lugar, depois da derrota do Marselha no terreno do Brest (2-0), e de ficar mais perto do segundo, já que o Lens foi batido em casa pelo Mónaco (3-2), mas acabou por sofrer o mesmo destino dos seus rivais.
Diego Moreira, que é internacional belga, mas fez a sua formação e arrancou a carreira no Benfica, foi a figura da partida, ao marcar para a equipa da casa aos 52 minutos, já depois de ter assistido o costa-marfinense Godo, aos 37.
A vitória do Estrasburgo ficou confirmada aos 83 minutos com uma grande penalidade convertida pelo argentino Panichelli, numa altura em que o Lyon procurava pelo menos o empate, depois de ter reduzido por Tolisso, aos 59.
Acabou desta forma a melhor fase do Lyon, de Fonseca, na temporada, que sofreu a primeira derrota em todas as provas em 2026.
O Lyon segue a sete pontos do Lens, agora segundo classificado, e a nove do Paris Saint-Germain, o novo líder da competição, enquanto o Estrasburgo apanhou o Toulouse no nono lugar.
Destaque ainda para Lille e Rennes, que continuam a dividir o quinto lugar e reforçaram a candidatura às provas europeias da próxima temporada.
O Lille venceu no campo do Angers, por 1-0, com um golo de penálti do veterano Giroud, enquanto o Rennes foi ao terreno do Auxerre triunfar por 3-0, com um ‘bis’ de Mahdi Camara.
O guarda-redes internacional português Anthony Lopes foi titular e ficou com a baliza a zero na vitória caseira do Nantes sobre o Le Havre (2-0).
Diego Moreira, que é internacional belga, mas fez a sua formação e arrancou a carreira no Benfica, foi a figura da partida, ao marcar para a equipa da casa aos 52 minutos, já depois de ter assistido o costa-marfinense Godo, aos 37.
A vitória do Estrasburgo ficou confirmada aos 83 minutos com uma grande penalidade convertida pelo argentino Panichelli, numa altura em que o Lyon procurava pelo menos o empate, depois de ter reduzido por Tolisso, aos 59.
Acabou desta forma a melhor fase do Lyon, de Fonseca, na temporada, que sofreu a primeira derrota em todas as provas em 2026.
O Lyon segue a sete pontos do Lens, agora segundo classificado, e a nove do Paris Saint-Germain, o novo líder da competição, enquanto o Estrasburgo apanhou o Toulouse no nono lugar.
Destaque ainda para Lille e Rennes, que continuam a dividir o quinto lugar e reforçaram a candidatura às provas europeias da próxima temporada.
O Lille venceu no campo do Angers, por 1-0, com um golo de penálti do veterano Giroud, enquanto o Rennes foi ao terreno do Auxerre triunfar por 3-0, com um ‘bis’ de Mahdi Camara.
O guarda-redes internacional português Anthony Lopes foi titular e ficou com a baliza a zero na vitória caseira do Nantes sobre o Le Havre (2-0).