Lyon de Paulo Fonseca vence e sobe a primeiro em comando repartido por cinco

Quando iniciou a partida, o Lyon sabia que um triunfo o levaria ao topo, algo que não acontecia desde 2021. A jogarem reduzidos a 10 elementos a partir dos 70 minutos, os anfitriões sofreram muito e aos 90+3 foram salvos pelo VAR, que invalidou o tento do empate, que o atiraria para a sexta posição.



O quinteto que invulgarmente lidera o campeonato gaulês soma 14 pontos, e na próxima jornada o Lyon visita o Paris Saint-Germain.



O Nice pouco se tinha ainda aventurado no ataque quando o costa-marfinense Elye Wahi desviou, para o poste mais distante, um cruzamento de Jonathan Clauss na direita, aos 18 minutos.



O Lyon manteve o estilo e jogo mais ofensivo e aos 32 foi recompensado, com o guarda-redes a defender uma bola para a frente, aproveitada pelo checo Pavel Sulc, que fez de ponta de lança e igualou.



A reviravolta foi consumada aos 36, com o norte-americano Tanner Tessmann a cabecear, para o segundo poste, bola cruzada pelo suíço Zachary Athekame, na direita.



Na etapa complementar, o Nice foi mais audaz, aos 53 o ex-benfiquista Witsel cabeceou à trave e aos 70 os forasteiros viram uma entrada imprudente do japonês Keito Nakamura, que havia entrado nove minutos antes, ser punida com o cartão vermelho direto, deixando o rival reduzido a 10.



Quase na resposta, aos 73, Elye Wahi cabeceou ao poste e aos 90+3 o avançado marcou mesmo, mas partiu em ligeiro fora de jogo, detetado pelo VAR.



Horas antes, o Mónaco, que comandava isolado, mas que só venceu um dos últimos quatro desafios, sofreu a primeira derrota da temporada, por 1-0 na visita ao Lorient, com golo de Noah Cadiou, de penálti, aos 61 minutos.



O Paris FC, com o melhor arranque de campeonato da sua história, também venceu, neste caso o Rennes, por 4-3, consumado com penálti aos 90+7 convertido pelo maliano Lassine Sinayoko.



No sábado, o Lille tinha cedido empate caseiro 1-1 com o Brest e o Paris Saint-Germain venceu, por 3-1, em Estrasburgo.



