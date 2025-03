Lyon de Paulo Fonseca vence em Nice

A chave para desbloquear o nulo e impor ao Nice a primeira derrota em casa saiu do banco, com Rayan Cherky, aos 78 minutos, com um minuto em campo, a fazer o 1-0 e o ganês Ernest Nuamah o 2-0, aos 83, após ter sido lançado em jogo aos 66.



Depois do Nice ter dominado a primeira parte, com várias oportunidades de perigo, o Lyon equilibrou na segunda e chegou ao triunfo através das peças lançadas na partida e pela subida de rendimento do argentino Thiago Almada, que assistiu para os dois golos.



O Lyon, que nos seis jogos do campeonato gaulês sob a batuta de Paulo Fonseca venceu quatro e perdeu dois, com PSG e Marselha, respetivamente primeiro e segundo, segue na sexta posição, com 42 pontos, a quatro do Nice, que segue em posição de Liga dos Campeões.



O Nice, que vinha de quatro vitórias consecutivas, ocupa a terceira posição, com 46 pontos, e falhou a oportunidade de encostar no Marselha, segundo, com 49, que no sábado perdeu em casa com o Lens (1-0).