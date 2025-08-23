Lyon, de Paulo Fonseca, vence Metz e junta-se ao PSG na frente da Liga francesa
O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, ganhou hoje em casa ao Metz (3-0) e juntou-se ao tetracampeão Paris Saint-Germain na frente da Liga francesa de futebol, com dois triunfos em duas jornadas, mas melhor diferença de golos.
Ainda sem o técnico luso no banco de suplentes, devido a uma suspensão proveniente da época passada, os ‘gones’ marcaram pelo belga Malick Fofana, aos 25 minutos, pelo capitão Corentin Tolisso, aos 30, e pelo reforço checo Adam Karabec, aos 83, dando continuidade ao êxito inaugural atingido em Lens (1-0).
O Lyon, no qual Afonso Moreira se estreou como suplente utilizado, igualou os seis pontos do PSG, que tinha batido em casa o Angers (1-0) na sexta-feira, na abertura da ronda, enquanto o Metz é 17.º e penúltimo e segue sem pontos nem golos marcados no regresso à Ligue 1.
No domingo, Lyon e PSG podem ser alcançados por Mónaco, Estrasburgo - anfitrião do Nantes, de Luís Castro -, Toulouse e Rennes, todos com três pontos e que passaram a ser acompanhados à condição por Marselha e Nice, cujas primeiras vitórias foram logradas nas receções ao lanterna-vermelha Paris FC (5-2) e ao Auxerre (3-1), respetivamente.
O anglo-jamaicano Mason Greenwood, de penálti (18 minutos), o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (24 e 73), o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (81) e o franco-guineense Robinio Vaz (90+6) construíram o triunfo dos marselheses, por entre os tentos do franco-argelino Ilan Kebbal (28) e do nigeriano Moses Simon (58) a favor dos parisienses.
O Marselha ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar, na sequência de uma semana turbulenta, em que Adrien Rabiot e o inglês Jonathan Rowe foram afastados do plantel, após se terem agredido mutuamente no balneário a seguir ao desaire em Rennes (1-0).
Em Nice, os golos dos costa-marfinenses Jérémie Boga e Clément Akpa, na própria baliza, e do nigeriano Terem Moffi, por entre um do maliano Lassine Sinayoko, permitiram aos anfitriões retificarem um arranque tumultuoso de época, com três derrotas - duas das quais face ao Benfica (ambas por 2-0), na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
O Nice é, para já, quinto classificado, com os mesmos três pontos do Auxerre, 10.º, que jogou em inferioridade numérica a partir dos 45+1 minutos, por expulsão do guarda-redes Donovan Léon.
O Lyon, no qual Afonso Moreira se estreou como suplente utilizado, igualou os seis pontos do PSG, que tinha batido em casa o Angers (1-0) na sexta-feira, na abertura da ronda, enquanto o Metz é 17.º e penúltimo e segue sem pontos nem golos marcados no regresso à Ligue 1.
No domingo, Lyon e PSG podem ser alcançados por Mónaco, Estrasburgo - anfitrião do Nantes, de Luís Castro -, Toulouse e Rennes, todos com três pontos e que passaram a ser acompanhados à condição por Marselha e Nice, cujas primeiras vitórias foram logradas nas receções ao lanterna-vermelha Paris FC (5-2) e ao Auxerre (3-1), respetivamente.
O anglo-jamaicano Mason Greenwood, de penálti (18 minutos), o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (24 e 73), o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (81) e o franco-guineense Robinio Vaz (90+6) construíram o triunfo dos marselheses, por entre os tentos do franco-argelino Ilan Kebbal (28) e do nigeriano Moses Simon (58) a favor dos parisienses.
O Marselha ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar, na sequência de uma semana turbulenta, em que Adrien Rabiot e o inglês Jonathan Rowe foram afastados do plantel, após se terem agredido mutuamente no balneário a seguir ao desaire em Rennes (1-0).
Em Nice, os golos dos costa-marfinenses Jérémie Boga e Clément Akpa, na própria baliza, e do nigeriano Terem Moffi, por entre um do maliano Lassine Sinayoko, permitiram aos anfitriões retificarem um arranque tumultuoso de época, com três derrotas - duas das quais face ao Benfica (ambas por 2-0), na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
O Nice é, para já, quinto classificado, com os mesmos três pontos do Auxerre, 10.º, que jogou em inferioridade numérica a partir dos 45+1 minutos, por expulsão do guarda-redes Donovan Léon.