Futebol Internacional
Lyon, de Paulo Fonseca, vence Nice e solidifica terceiro lugar em França
O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, venceu hoje em casa o Nice por 2-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga francesa de futebol, solidificando o terceiro lugar após o empate do Marselha.
Golos do capitão Tolisso, aos 45+1 minutos, e Nartey, aos 64, deram o triunfo à equipa orientada pelo técnico luso, que somou a sétima vitória consecutiva no campeonato, e a 12.ª em todas as competições.
Sem Afonso Moreira, lesionado, e com Mathys de Carvalho como suplente não utilizado, a equipa da casa controlou o jogo frente ao 14.º classificado, com 23 pontos, e aproveitou o 2-2 que o Marselha averbou na receção ao Estrasburgo.
Com o triunfo, o Lyon é terceiro, com 45 pontos, contra 40 dos marselheses, quartos, e já 34 do Lille, quinto e que também empatou nesta jornada, e fica ainda a cinco pontos do segundo lugar, do campeão Paris Saint-Germain, que perdeu em casa do Rennes (3-1), na sexta-feira.
Antes, em duelo de equipas de meio da tabela, o nono classificado Lorient venceu o Angers por 2-0, enquanto o Metz é cada vez mais último, somando 13 pontos, após hoje ser derrotado por outro ‘aflito’, o Auxerre, agora 16.º com 17 pontos, em posição de play-off de permanência.
Mais tranquilo está o Le Havre, 13.º, que somou a segunda vitória seguida e só perdeu uma vez nas últimas cinco jornadas da Ligue 1, batendo por 2-1 o 10.º classificado Toulouse.
O Lens goleou sábado o Paris FC (5-0) e aproveitou o deslize do PSG para assumir a liderança, com 52 pontos, mais um do que os campeões em título.
